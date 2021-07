Il nome di Nikola Vlasic è sempre più in alto nella lista del Milan, dopo la notizia di ieri proveniente dalla Russia arrivano conferme dirette dal padre del trequartista croato. Josko Vlasic ha parlato così a net.hr: “C’è qualcosa, ma per ora è tutto quello che posso dirti. Queste cose di cui non si dovrebbe parlare molto, finché non sono chiuse”.

Foto: Twitter Euro 2020