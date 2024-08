Alidou, la nuova pedina nello scacchiere di Paolo Zanetti: dribbling, velocità e versatilità

Ecco una nuova pedina nello scacchiere del Verona di Zanetti: Faride Alidou, esterno offensivo classe 2001, di proprietà dell’Eintracht Francoforte, reduce da una stagione in prestito a Colonia, arriverà a Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto, come vi abbiamo raccontato oggi con una nostra esclusiva. L’attaccante è sceso in campo 26 volte in Bundesliga nella scorsa stagione con la maglia del Colonia. La sua ultima presenza in Germania risale al 18 maggio, partita in cui ha giocato 45 minuti contro l’Heidenheim, nella sconfitta per 4-1. In totale l’attaccante ha realizzato 4 gol nella passata stagione – terzo tra i giocatori della sua squadra. Con l’Eintracht Francoforte, invece, ha collezionato 15 presenze, fornendo 1 assist vincente. Alidou ha fatto il suo esordio in Bundesliga con l’Eintracht Francoforte il 5 agosto 2022, giocando 16 minuti, da subentrato, contro il Bayern Monaco all’età di 21 anni e 18 giorni. In generale, in Bundesliga, conta 41 presenze con 4 reti realizzate e un assist. Alidou è un’ala sinistra che può essere utilizzata anche a piede invertito, ha grande velocità, è abile nel dribbling e nell’uno contro uno.

Foto: Wikipedia