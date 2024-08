Esclusiva: Verona, trattativa avviata per Alidou

Un nome nuovo per il Verona. Si tratta di Faride Alidou, esterno offensivo classe 2002, di proprietà dell’Eintracht Francoforte, reduce da una stagione in prestito a Colonia. Adesso il Verona sta lavorando per il prestito con buone possibilità di riuscirci. Intanto, è in arrivo per le visite l’attaccante Amin Sarr, arrivato in prestito dall’Olympique Lione. Tutto questo perché non ci sono ancora accordi per Bozenik del Boavista, ma resta ancora uno spiraglio.

Foto: logo Verona