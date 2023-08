Alfredo Donnarumma al Catanzaro: nessuna sorpresa, confermata anche la formula

Ve lo avevamo anticipato, ora è ufficiale. Alfredo Donnarumma è un nuovo calciatore del Catanzaro, ecco il comunicato del club: “L’US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito dalla Ternana Calcio le prestazioni sportive del calciatore Alfredo Donnarumma. L’attaccante di Torre Annunziata, classe ’90, arriva in giallorosso con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2024.

Donnarumma ha cominciato la sua carriera professionistica con il Gubbio, nel campionato di C: nella terza serie, oltre che con la squadra umbra, ha giocato con Lanciano, Como e Teramo realizzando, complessivamente, 41 gol. In serie B ha vestito le maglie di Cittadella, Salernitana, Empoli, Brescia (con le “rondinelle” ha anche debuttato in Serie A nella stagione 2019/2020 siglando 7 reti) e Ternana, mettendo a segno ben 92 gol. L’attaccante campano sarà a disposizione di mister Vivarini subito dopo la gara di Coppa Italia contro l’Udinese”.

Foto: Sito ufficiale Catanzaro