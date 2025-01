Alfaro (ct Paraguay): “Sanabria è scontento, vuole andare via da Torino”

In un’intervista rilasciata a Verus, il ct del Paraguay Emiliano Alfaro ha parlato dell’attaccante del Torino Toni Sanabria, sostenendo la sua voglia di lasciare il club granata per via dello scarso minutaggio. Con un’esclusiva lanciata il 14 gennaio, abbiamo svelato la trattativa per un possibile scambio con la Fiorentina in cui è coinvolto Kouame. Quest’ultimo non è però particolarmente convinto di voler partire in prestito, e su di lui vi è anche il pressing dell’Empoli.

“Un mio collaboratore è andato in Italia e ha parlato con Sanabria: non è contento del minutaggio, vuole giocare di più e può cambiare squadra. La sua priorità è non perdere il posto in Nazionale” le parole di Alfaro.

Foto: Instagram Serie A