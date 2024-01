Alexsander per l’estate, ma la Lazio ancora non lo sa

La Lazio per il momento è ferma sul mercato: ha provveduto alla cessione in prestito di Basic alla Salernitana e all’adeguamento del contatto di Patric. Eppure si leggono tanti nomi in libertà, sulla stessa scia della scorsa estate quando ce ne proposero almeno una trentina, nessuno andato a segno. Si è parlato di Alexsander, centrocampista del Fluminense: prima addirittura per gennaio, impossibile perché la Lazio non ha un posto libero da extracomunitario; ora per la prossima estate, inversione improvvisa di rotta, peccato che il club biancoceleste per ora non lo sappia. Ma è una tendenza, ormai: vi abbiamo già raccontato che Neuhaus non rientra piani della Lazio, le dichiarazioni recenti del ds Fabiani che ha ribadito il concetto. Della serie: Neuhaus era stato offerto lo scorsa estate, la Lazio ha detto no e la storia è finita lì. Lo facciamo accomodare sullo stesso autobus di Alexsander, destinazione per ora ignota…

Foto: Instagram Alexsander