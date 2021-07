Alessandro Micai è il nuovo portiere della Reggina: tutto confermato

Ve lo avevamo anticipato: Alessandro Micai e non Vigorito per la porta della Reggina. Poco fa è arrivato il comunicato ufficiale del club amaranto, il portiere classe 1993 arriva in prestito dalla Salernitana fino al prossimo giugno con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Presto ci sarà anche l’annuncio di un altro portiere per gli amaranto, Turati dal Sassuolo, in una doppia operazione che comprende l’attaccante esterno Federico Ricci.