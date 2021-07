Esclusiva: Reggina, molto vicino il portiere Micai

La Reggina non si ferma. Ha preso Turati in prestito dal Sassuolo, ma ingaggerà un altro portiere di esperienza. Oggi molte strade, quasi tutte, portano ad Alessandro Micai, fuori dai giochi a Salerno ma con un contratto di altri due anni. E’ lui il favorito su Vigorito, considerate le richieste al rialzo di Corvino, direttore sportivo del Lecce. La Reggina sta lavorando anche su alcune uscite, per esempio Gasparetto che può andare alla Virtus Verona o al Legnago. Rossi, invece, ha detto no al Gubbio, mentre l’esterno Rolando è tra Catanzaro (favorito) e Pescara.

