Al-Khelaifi sulle frasi di Mbappé: “Mancanza di rispetto verso tutto il PSG. Se pensa questo, perché non se ne va?”

L’intervista concessa a France Football da Kylian Mbappé in occasione della nomina di miglior giocatore del campionato francese 2022-23 ha scatenato l’ennesimo putiferio in casa Paris Saint-Germain. Il campione oltre ad aver messo in dubbio una volta di più il suo futuro al club, ha sostenuto che sia tutta colpa della dirigenza se non si è ancora arrivati alla prima conquista della Champions League. Come riporta la testata francofona RMC Sports, in reazione a tali parole Nasser Al-Khelaifi sarebbe così esploso: “Mancanza di rispetto nei confronti verso tutto il PSG, dello staff tecnico e dei compagni. Se pensa questo di noi, perché non se ne va?”

Foto: Twitter Psg