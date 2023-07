Mbappé: “Non importa per chi o dove gioco, io voglio vincere. Non so cosa manchi al Psg per la Champions, non è una domanda per me”

Kylian Mbappé è stato eletto giocatore francese 2022-2023 dagli ex vincitori del trofeo “France Football”. L’attaccante 24enne, che con 54 reti ha appena firmato la sua stagione più prolifica in gol, continua a spingersi oltre i limiti: quest’anno è andato pure a un passo dal vincere con la Francia il secondo Mondiale da protagonista. Eppure l’attaccante del Paris San Germain non è contento e cerca il trasferimento al Real Madrid, un caso di mercato che sta già infiammando l’estate. In occasione della premiazione ha dichiarato: “Non importa per chi o dove gioco, io voglio vincere. Sono uno competitivo, quando gioco è per vincere. Non mi accontento mai: ora vado in vacanza, faccio un reset, recupero energie e torno con quella fame che tutti conoscono. Sono sempre insoddisfatto, quindi non sono mai impressionato da quello che faccio. È già una prima chiave per capire me stesso, perché tutto quello che faccio, mi dico che posso farlo ancora e meglio. Per questo non voglio stare in una squadra solo per partecipare: ecco perché a volte la gente pensa che io sia arrogante. E nemmeno io ho paura del fallimento, fa parte della carriera di un calciatore. Ma ho la profonda convinzione di essere nato per vincere e voglio dimostrarlo a tutti. Non so cosa manchi al Psg per vincere la Champions League, non è una domanda per me, bisogna parlare con le persone che costruiscono e organizzano la squadra. Io cerco solo di fare il mio lavoro nel miglior modo possibile. sono stato il capocannoniere per il quinto anno consecutivo in Ligue 1”.

Foto: Pagina FB Mbappè