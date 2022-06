Al-Khelaifi: “La Superlega è morta. Il Real vince la Champions ma non gli piace giocarla”

Nel corso del suo intervento a Marca, il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi ha toccato il tema Superlega: “Per me è già morta. Ed è strano perché il Real Madrid ha vinto meritatamente una Champions League, festeggiandola per giorni interi, ma poi non gli piace giocarla. Se non sei felice, non parteciparci! È la migliore competizione del mondo e non capisco perché i tifosi spagnoli siano contrari“.

Foto: Sun