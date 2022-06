Al-Khelaifi: “L’estate scorsa ho rifiutato 180 milioni di euro per Mbappé, so che non gioca per soldi”

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, è stato intervistato da Marca: “Il nome dell’allenatore lo diremo al momento giusto. Voglio solo chiarire che Zidane mi piaceva già come giocatore e mi piace pure come allenatore. Non abbiamo però parlato con lui, né direttamente né indirettamente.

Mbappé? L’estate scorsa ho rifiutato 180 milioni di euro dal Real Madrid per lui perché sapevo che sarebbe voluto restare al PSG. Lo conosco molto bene e so cosa vogliono lui e famiglia, non si muovono per i soldi. Ha scelto di giocare per la squadra della sua città e del suo paese, per il progetto sportivo. Pensa solo a questo e a vincere“.

Foto: Twitter PSG