Ajax, Quincy Promes ha ripreso gli allenamenti dopo l’arresto

Lo scorso 13 dicembre, l’attaccante dell’Ajax Quincy Promes era stato arrestato per un presunto accoltellamento. Dopo la scarcerazione, oggi l’olandese è tornato ad allenarsi con la squadra, ma rimane un sospettato per le autorità.

L’Ajax ha comunicato che Promes prima di tornare in campo ha avuto dei colloqui con alcune figure di rilievo del club: Edwin van der Sar (Chief Executive), Marc Overmars (Director of Football), ed Erik ten Hag (Allenatore).

Quincy Promes back on the training pitch.#adoaja — AFC Ajax (@AFCAjax) December 17, 2020

Foto: nu.nl