Promes è stato arrestato in Olanda per accoltellamento

Quincy Promes, attaccante dell’Ajax utilizzato anche nell’ultima sfida di Champions contro l’Atalanta, è stato arrestato in Olanda per accoltellamento. La notizia è stata riportata dal De Telegraaf, l’arresto è avvenuto stamattina per un episodio che si riferisce alla scorsa estate.

Foto: football-oranje-com