AIC, Kvaratskhelia miglior calciatore del mese di marzo

Dopo aver vinto il premio di miglior gol del mese di marzo, l’attaccante georgiano Kvicha Kvaratskhelia è stato scelto dall’Associazione Italiana Calciatori come il calciatore del mese di marzo. Il suo apporto alla causa azzurra è continuo, sono dodici reti e altrettanti assist in ventitré presenze in campionato. Massima serie italiana che con il suo Napoli sta dominando con la prima posizione frutto di settantuno punti in ventisette partite. Il comunicato dell’AIC: “Ci stiamo abituando alla grandezza di Kvaratskhelia? La sua capacità di segnare gol strepitosi, fare magie, trascinare la squadra prima in classifica, è qualcosa che stiamo cominciando a dare per scontata? Una cosa che succede, parte del paesaggio, la normalità? A marzo ha segnato 2 gol e servito 1 assist nelle tre partite giocate e soprattutto ha dato un’altra dimostrazione di onnipotenza nella partita contro l’Atalanta. Quel gol, quello dell’1-0 allo Stadio Maradona, è uno di quelli che ricorderemo quando penseremo a questa stagione del Napoli, al primo anno di Kvicha Kvaratskhelia in Serie A”.

