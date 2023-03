Serie A, il gol del mese di marzo è di Kvaratskhelia contro l’Atalanta

Il talento di Kvicha Kvaratskhelia non si discute, l’attaccante georgiano del Napoli continua a stupire e fare bene nella sua prima stagione in Serie A (12 gol e 12 assist). Il ventiduenne, classe 2001, si è aggiudicato il premio di giocatore che ha segnato la rete più bella del mese di marzo. Contro l’Atalanta è andato in gol dopo una sere di dribbling che non ha lasciato scampo ai difensori avversari, marcatura valida per il momentaneo 1-0 del Maradona contro gli orobici. Partita, poi, terminata 2-0 in favore degli azzurri con la seconda rete siglata da Rrahmani. Il comunicato ufficiale della Lega Serie A: “Il gol messo a segno dall’ala del Napoli nel match dello scorso 11 marzo contro l`Atalanta è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A. La splendida serie di dribbling conclusa con un tiro sotto la traversa ha permesso a Khvicha Kvaratskhelia di superare nelle votazioni la le reti di Dybala contro il Sassuolo, di Karamoh contro il Bologna e di Vecino contro il Napoli”.

Foto. Instagram Napoli