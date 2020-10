Aguero, dal sondaggio Inter di maggio alle possibili evoluzioni

Il Kun è in scadenza. E al momento non è dato sapere se Sergio Aguero rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con il Manchester City. Se non lo facesse, già nei prossimi mesi potrebbe firmare a zero con qualsiasi altri club. È possibile che, al decimo anno con i Citizens, decida di guardarsi in giro. A quasi 33 anni sarebbe l’ultimo vero contratto della sua carriera. Ma nulla escludiamo, in una situazione così particolare come quella che stiamo vivendo. Possiamo, comunque, confermare che l’Inter aveva fatto un sondaggio lo scorso 20 maggio, come da noi anticipato, quando non era ancora chiara l’evoluzione della vicenda Lautaro. E il Kun aveva gradito, pur avendo subito inviato – tramite i suo rappresentanti – un messaggio chiaro, ovvero che avrebbe rispettato il contratto in scadenza con il City. Il resto lo vedremo presto. In caso di non rinnovo, Aguero sarebbe un boccone prelibato per chiunque. Inter compresa.

Foto: Twitter Champions