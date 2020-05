Il retroscena: Aguero riflette, messaggi anche dall’Inter

L’Inter è alle prese con la possibile rivoluzione in attacco. Il futuro di Lautaro Martinez condiziona inevitabilmente le scelte del club nerazzurro: l’attaccante argentino ha scelto il Barcellona, come ampiamente anticipato, ma non ha la minima intenzione di forzare la mano con l’Inter. La società di Suning continua a chiedere almeno 90 milioni più una contropartita tecnica, unico passaggio per fare una sconto rispetto alla clausola da 111 milioni. E qualora venisse raggiunto l’accordo, l’Inter dovrà necessariamente prendere due attaccanti: uno che sostituisca Sanchez, se non fosse riscattato, un altro che prenda il posto dello stesso Lautaro. Occhio alla soluzione Cavani (che non sarebbe il sostituto di Martinez), dopo i tentativi della scorsa estate che vi raccontammo, prima della successiva decisione del Matador di restare a Parigi. Ma attenzione a un altro profilo, come detto ieri un po’ a sorpresa, quello che chiama in causa Sergio Aguero (accostato anche al Napoli, ma non abbiamo conferme). Il Kun ha un contratto fino al 2021 con il City, non è particolarmente felice a Manchester (anche in virtù dell’esclusione dalle coppe per le prossime due stagioni, in attesa del TAS) e ora sta riflettendo seriamente circa il suo futuro. Aguero piace da sempre all’Inter, anche il club nerazzurro ha mandato messaggi indiretti, per caratteristiche sarebbe il naturale sostituto di Lautaro. Ecco perché, in attesa di capire i prossimi sviluppi, è uno dei nomi da tenere in considerazione per l’attacco nerazzurro.

Foto: Twitter ufficiale Champions League