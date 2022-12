Agudelo sogna: “Voglio giocare con grandi squadre”

Le big del nostro campionato suscitano grande fascino anche per chi calca già i prati della Serie A, è il caso questo di Kevin Agudelo, attualmente allo Spezia. Intervistato da Cronache di Spogliatoio, il calciatore colombiano ha dichiarato: “Voglio giocare nelle squadre più grandi d’Italia: Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio. Tutte lottano per il campionato e per giocare la Champions League. Somiglianza con James Rodriguez? Me lo hanno detto altre volte, ma credo che lui abbia qualità superiori”.

foto: profilo Instagram ufficiale Spezia