Nedved: “Il percorso qui è durato 20 anni. Ogni momento della mia vita juventina meriterebbe tanti ringraziamenti”

L’assemblea degli azionisti in corso in casa Juventus è stata aperta con il discorso di Pavel Nedved. Queste le parole dell’ex vicepresidente bianconero: “Oggi mi sembra doveroso parlare e ringraziarvi. Ogni momento della mia vita juventina meriterebbe tanti ringraziamenti. Il percorso qui è durato 20 anni. Da quando sono arrivato mi sono adattato con tranquillità: si sono comportati con me come una famiglia. Ho capito questo club, che non è solo tra i più importanti al mondo ma è un onore rappresentarlo. Avevo smesso di giocare da pochi anni, da quando gli azionisti nel 2010 mi hanno chiesto di entrare nel CdA. I primi anni di apprendimento sono stati di apprendistato per me. Ho dato il mio contribuito e sono orgoglioso di aver avuto la responsabilità di vice presidente. Ho sempre lavorato con passione qui, dal primo giorno di allenamento al Comunale ad oggi in questa sala”. Poi rivolgendosi ad Andrea Agnelli: “Grazie a te presidente, per l’amicizia anche fuori dal lavoro. So quanto hai lavorato e quanti sacrifici hai fatto per la Juve, è stato un onore grande. Grazie di tutto Presidente e grazie a tutti”.

Foto: Twitter Juventus