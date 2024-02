Agente Thiago Motta: “No al Napoli anche se comprassero Calafiori e Zirkzee”. Già a giugno…

Dario Canovi, agente di Thiago Motta, ha voluto fare chiarezza sul futuro dell’allenatore nel corso di un intervento a Radio Kiss Kiss. “Il suo futuro sicuramente non sarà a Napoli. Non firmerebbe nemmeno se De Laurenitiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori. Ha altri progetti”. Già lo scorso giugno raccontammo come Thiago Motta avesse detto no alla proposta del Napoli che gli aveva offerto la panchina per sostituire Spalletti.

Foto: Instagram Bologna