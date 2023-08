Agente Okaka: “Stefano ha la Samp e i suoi tifosi nel cuore”

La Sampdoria è ancora alla ricerca di un attaccante. Come anticipato ieri, il profilo individuato a coprire il ruolo sembra essere quello di Stefano Okaka.

La conferma proviene proprio dalle parole rilasciate a Sampdorianews.net dall’agente del calciatore: “Ci siamo liberati da poco dalla squadra turca del Basaksehir e stiamo lavorando per il futuro. Ciò che è certo è che Stefano ha la Sampdoria e i suoi tifosi nel cuore. Detto questo, cosa ci sarà nel suo futuro non so ancora dirlo. Ci sono altre società che seguono Stefano? Alla sua età conta anche il cuore, quindi si vedrà. Un caloroso abbraccio e chissà, magari a risentirci…“.

Foto: Twitter Basaksehir