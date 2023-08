Esclusiva: Samp, contatto in corso con Okaka

La Sampdoria ha preso Coda che andrà a Cremona (domani le visite), ma pensa sempre a un attaccante. E nelle ultimissime ore ha allacciato contatti con Stefano Okaka, 34 anni, che si è da poco svincolato dopo i due anni in Turchia con il Basaksehir. La Samp sta lavorando per arrivare a un accordo, Okaka ha altre proposte dall’estero. Per lui si tratterebbe di un ritorno a Genova blucerchiata.

Foto: Twitter istanbul basaksehir