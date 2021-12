Ag. Eriksen: “C’è ottimismo, ma è ancora presto per parlare di un ritorno a giocare”

Christian Eriksen, dopo il malore di Euro 2020, è tornato ad allenarsi oggi con l’Odense, a distanza di quasi 6 mesi da quel 12 giugno, quando si accasciò durante la gara tra Danimarca e Finlandia.

E’ però ancora presto per tornare a parlare di calcio. Lo dice l’agente del giocatore, Martin Schoots, che predica calma.

Queste le sue parole: “Come ogni persona che ha passato ciò che è successo a lui, Christian sta lavorando alla sua guarigione. Gli piace farlo a Milano o quando è qui, in Danimarca, privatamente, nel suo paese di nascita. Quando è in patria e ne ha voglia, può utilizzare le strutture dell’Odense. Un grande gesto da parte della sua ex squadra. Chris ha un carattere positivo, ottimista ed energico, ma non è ancora il momento di parlare di calcio. Solo lui deciderà se e quando accadrà”. Foto: Sito Inter