Eriksen è tornato in campo: primo allenamento a Odense. Il ds: “Felici che sia qui con noi”

Christian Eriksen è tornato in campo! La bella notizia arriva dalla Danimarca, il fantasista danese dell’Inter è tornato a calcare l’erba per la prima volta dopo quel 12 giugno maledetto di Euro 2020: “Siamo davvero felici che Christian Eriksen si mantenga in forma in questo momento sui nostri campi“, ha detto a BT il direttore sportivo dell’Odense Boldklub, Michael Hemmingsen. L’allenamento di mercoledì, rivela il portale danese, si è svolto sul campo di Ådalen, il più nascosto tra i campi a disposizione del club. Allenamento cardio, ma anche un esercizio in cui doveva tirare in porta nel menù della sua primissima seduta. Foto: sito Inter