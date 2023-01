Ag. Carrasco: “Scambio con Depay? L’idea c’è e le trattative sono in corso. A Yannick piace l’idea”

Il futuro di Memphis Depay potrebbe essere lontano dal Barcellona. Il centravanti olandese piace all’Atletico Madrid che, come raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, avrebbe individuato in lui il sostituto di Joao Felix, passato al Chelsea. E l’ultima idea dei Colchoneroes potrebbe essere quella di arrivare a Depay offrendo al Barça il Yannick Carrasco. Uno scambio fattibile, come ha affermato Pini Zahavi, agente tra gli altri anche del calciatore belga. Queste le sue dichiarazioni a DH les Sports +: “L’idea c’è e le trattative sono in corso. Non so se andrà bene me ne stiamo parlando. A Yannick l’idea piace”.

Foto: As