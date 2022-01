Aebischer-Bologna al traguardo. Da sabato a ieri è cambiato tutto

Michele il storia di una sorpresa (di ieri mattina , ora non più) che si sta concretizzando. Ilha fatto il massimo fino allo scosso weekend, raggiungendo l’intesa con lo. Ma, come raccontato già sabato , il blitz di Giulini in Svizzera per convincere il centrocampista classe 1997 aveva portato alla richiesta di una riflessione del diretto interessato. Tra lunedì e martedì il Cagliari ha continuato a sperare di poter incassare il sì definitivo, ma Aebischer ha mantenuto la sua posizione, ovvero quello di non lottare per evitare la retrocessione. Nulla contro il club sardo, più che altro una sua legittima ambizione. Dopo aver sfiorato la Samp, ha aspettato che si materializzasse un’altra proposta, possibilmente dall’Italia. E il Bologna, che cercava un centrocampista con le sue qualità, è uscito allo scoperto. Una soluzione che va bene anche allo Young Boys a patto che il Bologna si accolli l’obbligo di riscatto in caso di salvezza. Una salvezza evidentemente molto meno complicata rispetto a quella del Cagliari, ecco perché la soluzione convince sia agli svizzeri che lo stesso Aebischer. Siamo sullo strada che porterà presto al traguardo.