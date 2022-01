Esclusiva: Aebischer, accordo totale Cagliari-Young Boys. E blitz di Giulini

Il Cagliari viaggia velocemente in direzione Michel Aebischer, centrocampista classe 1997 dello Young Boys. Rispetto a quanto vi avevamo anticipato già ieri sera su un profilo accostato ai rossoblù già una settimana fa, possiamo aggiungere che l’accordo tra i club è totale nell’ordine di circa 4 milioni con obbligo di riscatto (il prestito oneroso è tra 400 e 500 mila euro). L’ulteriore novità consiste nel fatto che ieri sera il presidente Giulini è stato in Svizzera per incontrare personalmente il centrocampista che è allo Young Boys da quando era un ragazzino. Aebischer vuole fortemente la Serie A (ci sono stati un paio di sondaggi dall’estero), era stato molto vicino alla Sampdoria, non intenderebbe lottare per la salvezza. Ma il blitz di Giulini potrebbe essere stato decisivo in tal senso, il Cagliari è in attesa (con fiducia) dopo l’intesa totale con il club svizzero. E ha fretta di anticipare per evitare altri inserimenti.

FOTO: Instagram Aebischer