Adzic, solo Juve (per luglio) dal 30 novembre. Bologna mai in chiusura

Vasilije Adzic sarà un calciatore della Juve dal prossimo luglio, quando il classe 2006 in uscita dal Buducnost Podgorica avrà compiuto 18 anni (il prossimo maggio). Evidentemente erano prive di fondamento le voci di due settimane fa, un passaparola partito da qualche quotidiano e da Sky, che davano il Bologna addirittura ai dettagli -in chiusura – e allo scambio di documenti per questo giovane talento. La Juve aveva staccato tutti il 30 novembre, come avevamo anticipato, programmando l’arrivo di Adzic per l’estate e dopo relazioni assolutamente positive. Le cifre sono diverse da quelle che stanno circolando: 3,5 milioni per il cartellino, circa un milione di bonus e una percentuale del 10 per cento su futura rivendita.

Foto: Instagram Adzic