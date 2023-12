Adzic e la Juve: trattativa in stato avanzato per giugno, ma nessun blitz a Podgorica

Vasilije Adzic e la Juve: vi confermiamo quanto vi abbiamo anticipato quasi una settimana fa. Operazione in stato avanzato e quindi in chiusura, ma per la prossima estate. In quei giorni eravamo andati oltre una semplice trattativa oppure offerta. Proprio in quei giorni (non settimane fa) qualcuno aveva parlato di prima proposta quando invece erano state poste le basi per l’intesa. La Juve ha trovato gli accordi di massima con il Podgorica per il prossimo giugno, operazione da circa tre milioni, visto che Adzic è extracomunitario. Una cosa va chiarita: in queste ore non ci sono spedizioni Juve a Podgorica, notizia infondata. Il club bianconero aveva già imbastito un accordo di massima per il talentuoso centrocampista del 2006, ora non resta che aspettare.

Foto: Instagram Adzic