Adli sul suo futuro: “I miei agenti ci stanno lavorando. Adesso sono concentrato sul Tolosa”

Amine Adli, miglior giocatore della Ligue 2 in questa stagione, è stato protagonista ieri di un’ottima partita con il Tolosa che ha vinto 3-0 contro il Grenoble, per gli spareggi. Il giocatore franco marocchino ai microfoni di BeIN Sport ha parlato del suo futuro e dell’interesse del Milan nei suoi confronti. “Ho un contratto con il Tolosa. Abbiamo un obiettivo da raggiungere che cercherò di ottenere e poi vedremo. Spero di portare il mio club in Ligue 1. Non so cosa mi riserva il futuro. I miei agenti ci stanno lavorando. C’è una finestra di trasferimento quest’estate, sono a un anno dalla scadenza del mio contratto, ne discuteremo ”.

Infine sulla sua stagione: “È un orgoglio essere stato eletto come miglior calciatore di questo campionato da giocatori e allenatori di Ligue 2. L’allenatore mi ha fatto lavorare con molta libertà. Quando gioco mi diverto ed è questo un aspetto molto importante. Devo migliorare perché il mister mi critica poiché dice che non sono abbastanza efficiente. Migliorerò ”.

FOTO: Twitter Tolosa