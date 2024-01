ADL, quel contropiede per Ngonge nelle ore di Buongiorno (buonanotte…) e il Milan

Il Napoli ha ufficializzato Cyril Ngonge dopo un contropiede a sorpresa, quello che ha fatto la differenza nella giornata di domenica e che vi abbiamo svelato lunedì scorso. Proprio lunedì molti emittenti, Sky in testa, avevano dato la Fiorentina in avanscoperta, dimenticandosi di Ngonge e il Napoli, perdendolo per strada quasi come se fosse un optional, forse perché la concentrazione era su Buongiorno (buonanotte…) e il Milan. E in quelle ore del passaparola Fiorentina, ADL ha piazzato il contropiede – sì, proprio così – che ha permesso di portare Ngonge al Napoli. Un gran contropiede che avevano sottovalutato…

Foto: twitter Napoli