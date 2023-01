Come anticipato sabato, Gunter vestirà la maglia della Sampdoria. Il difensore turco in mattinata ha effettuato le visite mediche con il club blucerchiato, arriva in prestito dal Verona. Da pochi minuti è ufficiale il suo acquisto, depositato il contratto. Lo si apprende sul sito ufficiale della Lega Serie A.

Foto: Twitter ufficiale Verona