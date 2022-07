Adesso è ufficiale: Ederson è un nuovo giocatore dell’Atalanta

Come anticipato il 3 luglio, Ederson è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Dura appena sei mesi l’avventura del brasiliano nel club del presidente Iervolino. Il centrocampista lascia la Salernitana e si trasferisce alla corte di Giampiero Gasperini a titolo definitivo. L’ufficialità è arrivata direttamente dai canali social del club di Bergamo.

