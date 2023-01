Adesso è ufficiale: Brignola al Catanzaro

Dopo averlo anticipato nei giorni scorsi, adesso è ufficiale: Enrico Brignola è un nuovo calciatore del Catanzaro. L’attaccante campano, classe ’99, si trasferisce dal Benevento alla squadra che sta dominando il Girone C di Serie C. L’operazione è stata chiusa con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. Il comunicato ufficiale: “L’US Catanzaro si assicura dal Benevento l’attaccante Enrico Brignola, già a disposizione del tecnico Vincenzo Vivarini. Il 24enne nativo di Caserta ha giocato nella prima parte di questa stagione a Cosenza, con 20 presenze e due reti. Sempre in Serie B ha vestito le maglie di Benevento, Frosinone, Spal, Livorno, mentre in serie A ha giocato con Benevento e Sassuolo. Brignola arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Il nuovo acquisto sarà presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 12 in sede”.

Foto: sito ufficiale Catanzaro