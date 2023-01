L’indiscrezione: Catanzaro ai dettagli per Brignola. E Rolando può tornare alla Pro Vercelli

Il Catanzaro prepara un altro colpo per aggiungere qualità a un reparto offensivo già molto competitivo con Iemmello in prima fila. In arrivo il via libera per Enrico Brignola, ci sono gli accordi con il Cosenza (che prenderà Marras), anche il Benevento è sul punto di dare il placet. In uscita Gabriele Rolando, c’è una trattativa con la Pro Vercelli e si tratterebbe di un ritorno.

Foto: Twitter Catanzaro