Adesso è ufficiale: Beghetto lascia il Perugia e va al Venezia

Dopo averlo anticipato in esclusiva, Andrea Beghetto ha ufficialmente lasciato il Perugia e si è accasato al Venezia. Il difensore ventottenne, classe ’94, resta in Serie B e vestirà la maglia dei lagunari in prestito fino al termine della stagione. Il comunicato ufficiale: “Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Pisa Sporting Club 1909 per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del difensore classe 1994 Andrea Beghetto”.

Foto: sito ufficiale Venezia