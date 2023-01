Esclusiva: Beghetto in uscita da Perugia, c’è il Venezia

Andrea Beghetto è in uscita dal Perugia. Il terzino sinistro classe 1994, arrivato in prestito dal Pisa la scorsa estate, è sul punto di lasciare l’Umbria. Nelle ultimissime ore c’è stato uno scatto forte del Venezia, trattativa in stato avanzato.

Foto: Instagram Perugia