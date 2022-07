Adesso è ufficiale: Adam Masina è un nuovo giocatore dell’Udinese

Confermata l’indiscrezione delle scorse ore: Adam Masina è un nuovo giocatore dell’Udinese. Il terzino sinistro arriva alla corte di Andrea Sottil a titolo definitivo dal Watford, altra società di proprietà della famiglia Pozzo. Il giocatore classe ’94 ha firmato un contratto triennale con i bianconeri. L’annuncio è arrivato direttamente dal sito ufficiale dell’Udinese: “Arriva dall’Inghilterra il nuovo rinforzo della difesa bianconera ma è una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Adam Masina porta alla causa di mister Sottil esperienza, duttilità e leadership per rinforzare il pacchetto arretrato ma anche le corsie esterne della squadra.

Adam arriva a titolo definitivo dal Watford siglando un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2025.

Masina nasce a Khourigba in Marocco il 2 gennaio 1994 ma cresce e si forma nel calcio italiano compiendo la trafila delle giovanili con la maglia del Bologna.

La prima esperienza da professionista è con la maglia della Giacomense in Lega Pro nella stagione 12/13 dove gioca 15 partite. L’anno seguente torna alla primavera del Bologna giocando 18 gare e segnando 3 reti.

Nell’annata 2014/2015, gioca in pianta stabile con la prima squadra dei rossoblu, totalizzando 28 presenze con un gol nel campionato che sancisce la risalita in serie A della sua squadra.

Si conferma un punto cardine della squadra l’anno successivo quando, tra campionato e Coppa Italia, scende in campo 34 volte e andando a segno in due occasioni.

Gioca lo stesso numero di gare anche nella stagione seguente dove va a segno in una occasione mentre colleziona 35 presenze nell’annata 17/18, la sua ultima in Italia.

Nell’estate 2018, infatti, arriva la chiamata del Watford con cui si misura in Premier League. In totale disputa 20 gare nella stagione d’esordio oltremanica raggiungendo anche la finale di FA Cup.

Si conferma un giocatore prezioso per gli Hornets disputando 28 gare tra campionato e coppe e segnando un gol nella stagione 19/20. In quella 20/21, gioca 26 partite tra Championship ed FA Cup andando a segno due volte mentre, nell’annata appena trascorsa, ha collezionato 15 presenze in Premier League ed una in coppa di lega.

Masina ha disputato 6 gare con la maglia dell’Italia under 21 prima di scegliere di giocare per la nazionale maggiore del Marocco con cui ha conquistato la qualificazione ai prossimi Mondiali e giocato 16 partite.”

Foto: Instagram Udinese