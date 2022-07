Adam Masina torna in Italia, passando attraverso la stessa proprietà. Pochi minuti fa l’esterno sinistro di origini marocchine classe 1994 ha firmato un triennale con l’Udinese. Masina torna in Italia, rafforza l’altro club della famiglia Pozzo e torna in Italia dopo quattro anni, visto che aveva lasciato il Bologna nell’estate 2014.

Foto: Twitter Bologna