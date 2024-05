Adesso è anche ufficiale: Giroud ai Los Angeles FC

Adesso è anche ufficiale: Olivier Giroud vola in MLS ai Los Angeles Fc. Il centravanti francese ha firmato un contratto fino al 2025, con opzione fino al 2026. Di seguito il comunicato: “L’attaccante Olivier Giroud si unirà al Los Angeles Football Club con un contratto da giocatore designato fino al 2025, con un’opzione fino al 2026. Giroud arriverà a Los Angeles quest’estate e occuperà uno slot nel roster internazionale dopo aver ricevuto il visto P1 e il certificato di trasferimento internazionale (ITC). Uno dei più grandi marcatori della sua generazione, l’illustre carriera professionale di Giroud, durata 18 anni, lo ha visto giocare ai massimi livelli del calcio europeo in Italia, Inghilterra e Francia. Con Montpellier, Arsenal, Chelsea e AC Milan, Giroud ha vinto 11 trofei importanti e segnato quasi 300 gol collezionando più di 700 presenze con il club”. Dunque, dopo tre stagioni si chiude la storia tra Giroud e il Milan, un’avventura condita da 130 gare in cui ha segnato 48 reti e fornito 20 assist, vincendo – da protagonista – lo scudetto 2021-22.

Foto: Instagram Los Angeles