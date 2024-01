Adesso è anche ufficiale: Branduani è un nuovo portiere della Virtus Francavilla

Adesso è ufficiale: innesto d’esperienza fra i pali per la Virtus Francavilla che ha acquistato dal Crotone il portiere Paolo Branduani. Questa la nota dei pugliesi: “Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Branduani, proveniente dall’Fc Crotone. L’estremo difensore lombardo classe 1989, vanta una lunga militanza tra i professionisti con oltre 360 partite. Cresciuto nel settore giovanile della Pro Sesto, ha esordito in serie B con la maglia dell’Albinoleffe e nel corso della sua carriera ha indossato quelle di Feralpisalò, Albinoleffe, Spal, Teramo, Juve Stabia, Catanzaro, Crotone in C e quelle di Albinoleffe, Juve Stabia, Spal ed Empoli in serie B. Ha inoltre vinto il campionato di Serie C gir. B e la Supercoppa di serie C con la Spal nella stagione 2015/2016 mentre nella stagione 2016/2017 ha ottenuto la promozione in serie A con la società emiliana. Nella stagione 2018/2019 invece ha vinto il campionato di serie C gir. C con la maglia della Juve Stabia. Il calciatore sarà a disposizione di mister Roberto Occhiuzzi per la trasferta di Crotone”.

Foto: Instagram Virtus Francavilla