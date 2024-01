L’indiscrezione: Virtus Francavilla, accordo con il Crotone per il portiere Branduani

Il nuovo portiere della Virtus Francavilla arriva dal Crotone. È fatta per Paolo Branduani, classe 1989, in scadenza di contratto con il club calabrese. Ci sono gli accordi con la Virtus Francavilla, al punto che nel pomeriggio sono previste le firme. Branduani verso una nuova svolta in carriera.

Foto: Facebook Virtus Francavilla