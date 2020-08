Adesso è anche ufficiale: Boscaglia ha rescisso con l’Entella

La Virtus Entella e Boscaglia si salutano con un anno di anticipo. Come vi avevamo anticipato nel pomeriggio, Roberto Boscaglia ha rescisso con l’Entella. Questa la nota del club: “La Virtus Entella comunica di aver rescisso il contratto con Roberto Boscaglia in scadenza nel giugno 2021. La società ringrazia l’allenatore e il suo staff (Filippi e Nastasi) per gli obiettivi sportivi raggiunti in questi due anni, centrando una straordinaria promozione in serie B e ottenendo la permanenza nella categoria nell’ultima stagione. A loro l’augurio di un futuro professionale ricco di nuovi successi.”

Foto: profilo twitter Entella