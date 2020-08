Roberto Boscaglia ha rescisso poco fa il contratto che lo avrebbe legato alla Virtus Entella per un’altra stagione. E’ andato tutto come vi avevamo anticipato, ben oltre le dichiarazioni prudenti di diversi giorni fa. Boscaglia andrà a Palermo, mercoledì firma e presentazione per una grande avventura. E con un obiettivo evidente: la Serie B.

Foto: logo Palermo