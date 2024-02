Adesso è anche ufficiale: Antonucci è un nuovo calciatore del Cosenza

Adesso è anche ufficiale: Mirko Antonucci è un nuovo calciatore del Cosenza. Di seguito il comunicato: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mirko Antonucci, proveniente dallo Spezia Calcio, con la formula del trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Il centrocampista offensivo classe 1999 in questa stagione ha disputato con la squadra ligure 20 gare siglando due reti.

Cresciuto nelle giovanili della Roma, squadra della sua città, ha fatto il suo esordio in prima squadra ad appena 18 anni. Nella stagione 2018/2019 in prestito al Pescara, con 21 presenze totali, è stato protagonista nella squadra giunta alla semifinale Play-off di Serie B. Dopo le esperienze nella massima serie portoghese con il Vitòria Setubal e con la Salernitana nella Serie B, 20/21 conclusa con la promozione in A, nelle due ultime stagioni trascorse al Cittadella ha totalizzato 76 presenze totali con 14 reti e 9 assist”.

Foto: sito Cosenza