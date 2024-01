Esclusiva: Antonucci, ci provano Modena e Cosenza. No alla Reggiana

Mirko Antonucci potrebbe lasciare lo Spezia, ma non è una situazione semplice considerato l’investimento fatto la scorsa estate. Ci ha provato concretamente la Reggiana, ma l’attaccante esterno ha detto no. Adesso è in pressing il Modena, ma anche il Cosenza ha chiesto informazioni approfondite: l’ultima decisione allo Spezia.

Foto: Sito ufficialw Spezia