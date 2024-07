Adesso è anche ufficiale: Aloi è un nuovo calciatore della Ternana

Adesso è anche ufficiale: Salvatore Aloi è un nuovo calciatore della Ternana. Di seguito il comunicato: “La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato il calciatore classe ’96, Salvatore Aloi. Il centrocampista calabrese si è legato alla società rossoverde fino al 30 giugno 2026.

Salvatore in carriera ha vestito maglie di Trapani, Akragas, Lupa Roma, Avellino e Pescara, collezionando 18 presenze in Serie B (con i siciliani) e 220 in Serie C, con 13 gol realizzati e 16 assist forniti”.

Foto: Instagram Ternana