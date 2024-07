La Ternana chiude tre colpi in poche ore. È fatta per il centrocampista svincolato Salvatore Aloi, classe 1996, Pescara e Avellino le sue ultime esperienza. Accordo anche per l’esperto difensore Giuseppe Loiacono, classe 1991, in uscita dal Crotone. E intesa anche con il Cagliari per il prestito del talentuoso mediano Michele Carboni, classe 2004.

Foto: Instagram Ternana