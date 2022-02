ADAMU, UN GOL DA SOGNO

Il Salisburgo ha sognato la grande impresa nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Gli austriaci per quasi tutta la gara sono stati in vantaggio, grazie ad un gol di Adamu, vanificato poi dalla rete del pareggio bavarese arrivata al 90′ con Coman.

Un gol bellissimo, arrivato al 21′, un destro a giro che ha battuto il portiere del Bayern, Ulreich, che sostituiva Neuer. E pure, Adamu al 21′, sarebbe dovuto stare in panchina, ed era subentrato solo pochi minuti prima a Okafor, uscito per infortunio. Un cambio propiziatorio, si potrebbe dire, che ha fatto sì che il giovane attaccante vivesse una serata da sogno.

Un Salisburgo che ha ben figurato al cospetto dei campioni tedeschi, che solo nel finale hanno evitato una sconfitta a dir poco clamorosa.

Ma conosciamo colui che stava per diventare l’eroe della serata, colui che ha spaventato il Bayern.

Junior Chukwubuike Adamu è nato a Kano, in Nigeria, il 6 giugno 2001. La sua famiglia è emigrata poi in Austria, a Salisburgo, dove poi il ragazzo è cresciuto. Ha dimostrato subito doti importanti, tanto che nel 2015 il Salisburgo lo aggrega alle giovanili. Rimane fino al 2018, dimostrando ottime qualità e fisicità, pronto per esordire con i big. Nel 2018 viene aggregato alla squadra affiliata del Liefering con cui debutta fra i professionisti. Dal 2018 al 2020, segna 26 gol in 49 presenze, dimostrando le sue spiccate qualità offensive e finalizzative.

Nell’estate 2020 passa in prestito al San Gallo, club che milita nella prima divisione svizzera. Colleziona 14 presenze, segnando 6 gol. Il Salisburgo quindi decide di puntare su di lui e la scorsa estate lo aggrega in prima squadra.

Il giovane Adamu, lentamente, ha saputo guadagnarsi i suoi spazi, rendendosi protagonista sia in campionato che nella coppa d’Austria. Nella Bundesliga austriaca, ha totalizzato 17 presenze, segnando 3 gol e mettendo a referto 3 assist. In Coppa, 1 gol in 3 presenze e poi vanta 6 presenze in Champions, dove aveva contribuito alla prima storica qualificazione degli austriaci agli ottavi, con 2 assist.

E il primo gol in Champions non poteva non arrivare nella serata più bella, quella contro i super campioni del Bayern. Un gol che ha fatto sognare per larghi tratti il popolo del Salisburgo. E a proposito di sogni. Un gol che il giovane Adamu aveva sognato la notte precedente, come ha dichiarato ne post partita.

E’ un giocatore che ha sposato la causa della Nazionale austriaca, facendo tutta la trafila tra le giovanili. segnando anche 9 gol in 10 partite nell’Under 21, per poi esordire in Nazionale maggiore lo scorso novembre, nella gara di qualificazioni ai Mondiali contro l’Israele, vinta 4-2.

Adamu fa della corsa e del dribbling la sua forza. Brevilineo, bravo a saltare l’uomo, è una punta centrale, che può agire anche da esterno in un tridente. Ha un contratto fino al 2025 con il Salisburgo e la sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 5 milioni di euro, che può lievitare entro la fine della stagione.

E’ un destro naturale, come visto contro il Bayern, è capace certamente anche di gol molto belli da fuori area.

Adamu certamente, mantenendo questa continuità di rendimento, potrà essere un elemento di mercato per le prossime stagioni, ricordando che esce dalla famiglia del Salisburgo che di attaccanti ne ha lanciati in quantità straordinaria, basti pensare Haaland. Vedremo quale sarà la sorte di Junior Adamu, che per ora è l’uomo che ha messo paura alla corazzata Bayern.

